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Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 544 bin 970'e yükseldi.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:02
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 443'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 544 bin 970'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 61 bin 995'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

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