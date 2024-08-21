İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2024 Çarşamba / 16 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,933
  • EURO
    37,768
  • ALTIN
    2728.53
  • BIST100
    9941.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Afrika'da M çiçeği alarmı

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve kıtadaki diğer ülkelerde birkaç gün içinde M çiçeği salgınına karşı aşı çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Afrika'da M çiçeği alarmı
ABONE OL

Africa News sitesinde yer alan habere göre, Africa CDC, M çiçeği vakalarının en yaygın olduğu Afrika ülkelerinde başta KDC olmak üzere aşı çalışmalarına birkaç gün içinde başlayacaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği, biyoteknoloji şirketi Bavyera Nordic, ABD ve Japonya'nın aşıların tedarik edilmesine ilişkin taahhütte bulunmasının ardından açıklama yapan Africa CDC, aşı dozlarına kısa sürede ulaşacaklarını belirtti.

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya de aşıların güvenli şekilde saklanması ve doğru şekilde uygulanmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.

Kaseya, aşıların dağıtımını kolaylaştırmak için M çiçeği salgını görülen ülkelerle lojistik ve iletişim stratejileri konusunda çalıştıklarını kaydetti.

Afrika'da bu yıl yaklaşık 19 bin M çiçeği vakası tespit edildi, bunların büyük kısmı ise KDC'de görüldü.

Kıtada Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, KDC, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika virüsün görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

  • Afrika CDC
  • M çiçeği aşısı
  • Kongo DC

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.