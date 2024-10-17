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Dünya

Afrika'da maymun çiçeği vakaları hızla artıyor: Son bir haftada 50 kişi öldü

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıta genelinde M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ölümlerin 1100'e ulaştığını açıkladı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 22:09 - Güncelleme:
Afrika'da maymun çiçeği vakaları hızla artıyor: Son bir haftada 50 kişi öldü
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Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya basına yaptığı açıklamada, M çiçeği virüsüne ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son bir haftada 3 bin 51 M çiçeği vakası tespit edildiğini ve 50 kişinin salgında öldüğünü açıklayan Kaseya, Zimbabve ve Zambiya'da yeni vakalar bildirildiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 1100'E YÜKSELDİ

Kaseya, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, vaka sayısının 42 bin 438'e yükseldiği ve salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e çıktığını belirtti.

Öte yandan Kaseya, M çiçeği vakalarının yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini aktardı.

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