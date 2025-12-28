İsrail hükümeti, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'i 'ülke' olarak tanıdığını duyurdu. Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland'in 'bağımsız ve egemen bir ülke' olarak tanındığını belirterek, İsrail'in bu kararı alan ilk ülke olduğunu bildirdi. Skandal karar Türkiye ve Afrika Birliği başta olmak üzere dünyanın tepkisini çekti.

'İÇİŞLERİNE AÇIK MÜDAHALE'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir" ifadesini kullandı. Keçeli, İsrail'in bu adımının Somali'nin içişlerine açık bir müdahale niteliği taşıdığını vurguladı.

1 MİLYON KİŞİ AFRİKA'YA

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma kararının ardındaki gizli anlaşmayı paylaştı. Gazze'yi boşaltmaya çalışan İsrail'in, Filistinlileri bu ülkeye göndermeyi hedeflediği kaydedildi. Somaliland'in Gazze'de ateşkesin sağlanmasından önce, Filistinlileri bölgeden sürgün etmeyi amaçlayan İsrail'e 1 milyon Gazzeliyi kabul etmeye hazır olduğunu ilettiği aktarıldı. İsrail'in Somaliland'e Afrika Boynuzu'ndaki uzun sahil şeridi ve stratejik konumu sebebiyle ilgi duyduğu, bu ilginin en önemli nedenlerinden birinin de Yemen'e yakınlığı olduğu yorumu yapıldı.

HUSİLERLE GÜÇ MÜCADELESİ

"İsrail'in Somaliland ile ilişkilerini güçlendirmesi, Husilerle mücadelede bir tür güç çarpanı oluşturmaktadır" iddiasında bulunulurken, Gazze'deki ateşkese rağmen Husilerin bölgedeki deniz ulaşımı açısından tehdit oluşturduğu ileri sürüldü.

'ABD TANIMAYA HAZIR DEĞİL'

İsrail'in Somaliland adımı ABD'nin de tepkisini çekti. New York Post gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, gazeteye telefonla verdiği röportajda, Netanyahu'nun adımının aynısını atmaya hazır olmadığını dile getirdi. Trump, Somaliland'in bağımsızlığının tanınması konusunda, "Her şey çalışma altında. Bu konuyu çalışacağız. Somaliland'i bilen var mı gerçekten?" diye sordu.