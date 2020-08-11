İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2020 Salı / 21 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3276
  • EURO
    8,606
  • ALTIN
    470.946
  • BIST100
    1075.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 60 bini geçti
Dünya

Afrika'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 60 bini geçti

Afrika kıtasında, tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 914 artarak 1 milyon 61 bin 98'e çıktı.

AA11 Ağustos 2020 Salı 09:28 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:28
ABONE OL

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 914 artarak 1 milyon 61 bin 98 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 319 artışla 23 bin 643'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 10 bin 621 ölümle Güney Afrika, 5 bin 35 ölümle Mısır ve 1312 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 563 bin 598 oldu, bu ülkeyi 95 bin 666 vaka ile Mısır ve 46 bin 867 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 747 bin 414 kişi ise hastalığı yendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.