Afrika'da verem hastalığı en fazla Nijerya'da görüldü

AA 27 Şubat 2020 Perşembe19:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 19:54

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Nijerya Temsilcisi Tereza Kasaeva, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014-2018'de Nijerya'da 481 bin kişinin verem nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kasaeva, "Nijerya, dünya genelinde de verem nedeniyle hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı." dedi.



DSÖ olarak veremle mücadelede ihtiyaç sahibi ülkelere destek verdiklerini vurgulayan Kasaeva, Nijerya hükümetine çağrı yaparak, verem ve diğer hastalıklarla mücadelede daha fazla fon ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

Afrika ülkesi Nijerya'da hijyene dikkat edilmemesi ve salgınlara karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle Lassa sıtması, tifo, sıtma, çocuk felci ve menenjit gibi hastalıklardan binlerce kişi hayatını kaybediyor.