Afrika'da Wagner yükselirken ABD zayıflıyor

Washington Post'un haberine göre, ABD ordusu ve istihbaratı, Wagner'in her geçen gün etkisini artırması ve varlık gösterdiği ülkelerde istikrarsızlığa yol açmasından ötürü şirketi zayıflatacak yollar aramaya başladı.

Pentagon'dan sızdırılan belgelerde, Wagner'in üslerini vurmak, yaptırım uygulamak ya da siber operasyonlar yapmak gibi yolları tartışan ABD'nin, müttefik güçlerle birlikte koordineli şekilde Wagner'i zayıflatmak için bir dizi yolu tartıştığı vurgulandı.

Ukrayna'da Wagner komutanlarının vurulması için istihbarat paylaşımı yapılması fikrine benzer şekilde Afrika'da da müttefik güçlerin Wagner'e karşı istihbarat paylaşımı yapması noktasında irade gösterdiği vurgulanan belgelerde, şimdiye kadar doğrudan Wagner'a karşı tek askeri saldırının Libya'daki bir lojistik uçağa yönelik olduğu aktarıldı.

"Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin, muhtemelen birçok ülkede ağını sağlamlaştıracak." ifadelerine yer verilen belgelerde, Afrika'da faaliyet yürüttüğü 13 ülkeden 8'inde stratejik bir yer edinen şirketin istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerini komşu ülkelere de taşıyabileceğine işaret edildi.

- FRANSA: WAGNER'İ ÇAD'DA VURABİLİRİZ



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve üst düzey danışmanları tarafından hazırlanan Wagner'e ilişkin bir çalışmada Prigozhin'in Burkina Faso, Eritre, Gine, Mali ve diğer ülkelerdeki ABD ve Fransa etkisine karşı planlar yaptığı hatta Wagner'in doğrudan Çad'da bir darbe girişimine desteği planladığı ifade edildi.

Öte yandan, Fransa'nın ittifak içerisinde olduğu Çad yönetimine karşı yapılacak bir darbede Wagner'i vurmaya istekli olduğuna da yer verildi.

Başka bir belgede ise Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya ve Sudan'da doğal kaynakları çıkardığı ve kıtanın Rus silahları ve nükleer güç teknolojisi için bir pazar haline geldiği aktarıldı.

- SIZDIRILAN BELGELER



Nisan ayının ortalarında, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan, Ukrayna-Rusya savaşı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı.

Twitter ve Rus Telegram kanallarında yapılan sızıntıların, ABD'nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğu belirtiliyor.

Birçok Amerikalı uzman WikiLeaks ve Snowden ifşaatlarına karşın yeni sızıntının öneminin, paylaşılan belgelerin güncel bilgiler içermesinden geldiğine işaret ediyor.

Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak, yeni fark edildiği belirtiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "gizli" belgelerin bazılarının içeriklerinin değiştirildiğini söylemişti.