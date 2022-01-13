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Dünya

Afrika'da yeni dönem! Yeni sistem faaliyete geçti

Afrika'daki farklı ülkeler arasında ticaret ve alışverişin gelişmesi amacıyla yürürlüğe konan Pan-Afrika ödeme sisteminin faaliyete geçtiği bildirildi.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 19:03 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 19:03
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Yerel basındaki habere göre, "Ödemeleri Birleştirmek, Afrika'nın Ticaretini Hızlandırmak" temasıyla faaliyete geçen sistem, Gana'da düzenlenen çevrimiçi toplantıyla kullanıma girdi.

Yeni sistem ile bir Afrika ülkesindeki müşteri yerel para birimiyle başka bir Afrika ülkesindeki ürünü satın alabilecek.

İlk etapta Gambiya, Gana, Gine, Liberya, Nijerya ve Sierra Leone'de uygulamaya konulan ödeme sistemi ile ilgili açıklama yapan Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Danışmanı Prudence Sebahizi, Kenya'daki bir müşterinin Gana'daki bir ürün satıcısından daha uygun fiyata alışveriş yapabileceğine dikkati çekti.

Sebahizi, bu sistem sayesinde, yerel para biriminin dolar gibi uluslararası para birimlerine dönüştürülerek oluşan değer kaybının önlendiğini belirtti.

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