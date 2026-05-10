Afrika'daki askeri başarımıza övgü! Lacroix: Türkiye her gün gerçekten çok büyük bir fark sağlıyor

Uluslararası barışı koruma çabaları kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Lacroix, ziyarete ve Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunu.

Lacroix, Türkiye ve BM'nin birçok alanda çok güçlü bir işbirliğine sahip olduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'ye yakın zamanda yaptığı ziyareti hatırlattı.

Bu ziyaretin, BM ve Türkiye işbirliğinin bir başka göstergesi olduğunu dile getiren Lacroix, "Barışı koruma operasyonu alanında Türkiye ile çok güçlü ve çok eski bir işbirliğimiz var." dedi.

Lacroix, uluslararası barışı koruma çabaları kapsamında Ankara'ya yaptığı ziyarete ilişkin, "Muhataplarım tarafından Ankara'daki görüşmemde yinelenen ve gerçekten takdir ettiğimiz barışı koruma desteğine sahibiz. Bu destek, birçok yönden hayata geçirildi. Bunlardan biri, Türk vatandaşlarının, özellikle polis ve subayların, barışı koruma operasyonumuzda bulunması." diye konuştu.

İkinci hususun da, eğitim alanındaki işbirliği sayesinde alınan destek olduğunun altını çizen Lacroix, "Görüştüğümüz konulardan biri, Türkiye ile mevcut ilişkiyi sürdürmekle kalmayıp, BM barış gücü operasyonları için çok önemli olan eğitim ve kapasite geliştirme alanındaki işbirliğimizi yoğunlaştırarak, Türkiye ile işbirliğimizi nasıl artırabileceğimizdi." ifadelerini kullandı.

Lacroix, temaslarında, barış gücünde görev alan Türk kadın ve erkeklerin sayısının nasıl artırılabileceğinin de ele alındığını kaydetti.

TÜRK BARIŞ GÜCÜNÜN AFRİKA'DAKİ BAŞARISI

Lacroix, barışı koruma operasyonlarını daima ziyaret ettiğine işaret ederek, "Orta Doğu'ya, Afrika'ya gidiyorum. Farklı misyonlarda, özellikle de Afrika'daki misyonlarımızın çoğunda görev yapan ve bizim 'mavi kasklılar' olarak adlandırdığımız Türk barış güçleriyle, Türk kadın ve erkek görevlilerle çok sık karşılaştım." dedi.

Türk barış gücünün Afrika'daki başarısına dikkati çeken Lacroix, "Onların performansları, bağlılıkları ve profesyonellikleri olağanüstü. Bence bu, Türk vatandaşlarının barış gücündeki varlığını artırmayı düşünmemiz için de çok iyi bir zemin oluşturuyor." diye konuştu.

Lacroix, BM'nin sıkı mali bir durum ortamında faaliyet gösterdiğini ancak bu sürecin gelişeceğini umduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin barış gücüne katılımını sadece sürdürmek değil, daha da artırmak konusunda gerçekten istekliyiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GİBİ ORTAK ÜYE DEVLETLERLE ÇALIŞMAYA SON DERECE İSTEKLİYİZ"

Ankara ziyareti süresince, Türk Polis Akademisi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Lacroix, Polis Akademisi'nin barışı korumaya yönelik çok sayıda eğitim veren bir kurum olduğunu ve daha fazlasını da yapılabileceğini söyledi.

Lacroix, Türk hükümetinin, güvenlik güçlerinin ve silahlı kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler için hayati önem taşıyan alanlarda barış gücü personelinin uygun eğitim ve donanımla korunması, dijital teknolojilerin etkin kullanımı ve dezenformasyonla mücadele konularında son derece yüksek düzeyde bilgi ve deneyime sahip olduğuna inandığını ifade etti.

Ortaya çıkan yeni zorluklara ve gelişen teknolojilere uyum sağlayarak çalışmaların nasıl daha etkin hale getirilebileceği konusunda büyük bir istek taşıdıklarını vurgulayan Lacroix, "Bu çerçevede, bize katkı sunma kapasitesine sahip Türkiye gibi ortak üye devletlerle işbirliği yapmaya son derece istekliyiz." dedi.

BARIŞ İÇİN TÜM ÇABALARIN BİR ARAYA GETİRİLMESİ

Lacroix, Türkiye'nin Kosova'daki barış misyonuna ilişkin, "Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile mükemmel bir etkileşimimiz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, orada bir Kosova ekibimiz de var. Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu'ndaki (UNMIK) meslektaşlarımız farklı toplulukları bir araya getirmek konusunda büyük çaba gösteriyor. Bunun her türlü barış çabalarında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bunun barışın inşası ve diplomatik çabaların nasıl yürütüldüğüne dair BM'nin yaklaşımını iyi bir şekilde yansıttığını belirten Lacroix, yalnızca siyasi liderlerin değil aynı zamanda toplumlarında bir araya getirilmesi için çalışıldığını anlattı.

Lacroix, "Güvenlik varlığımızla, ordumuzla, polisimizle daha iyi güvenlik sağlamak veya ateşkeslerin kırılmasını önlememiz gerekiyor. Tüm barış çabalarında, bu farklı boyutların birleşimi söz konusu ve tüm bu çabaları birlikte yürütmeniz gerekiyor. Bence bu gerçekten de sahip olduğumuz deneyim. Bu açıdan bakıldığında, tüm bu çabaları bir araya getirmek, koordine etmek ve entegre etmek, başarı için veya en azından hedeflerimize ulaşma şansımızı artırmak için bir reçete niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

"BARIŞ GÜCÜ PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN SAVAŞ SUÇU TEŞKİL EDEBİLECEĞİ UNUTULMAMALIDIR"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Hizbullah'ın misillemeleri ve Barış Gücü askerlerinin hedef alınmasına ilişkin konuşan Lacroix, son birkaç hafta içerisinde 6 barış gücü personelinin hayatını kaybettiğini ve bu konuda soruşturmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Lacroix, ilk bulguların mevcut olduğunu belirterek, "Burada vurgulanması gereken ilk nokta şu, barış gücü personelinin güvenliğini ve emniyetini koruma sorumluluğu, çatışmanın taraflarına aittir. Bu yükümlülüklerin yeniden teyit edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, barış gücü personeline karşı işlenen suçların savaş suçu teşkil edebileceği gerçeği de unutulmamalıdır." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) uzun süredir tehlikeli ve zorlu bir ortamda faaliyet gösterdiğinin altını çizen Lacroix, BM'nin sahadaki barış gücü personelini korumak için elinden geleni yaptığını aktardı.

Lacroix, barış gücü personelinin güvenliğini sağlamak için çok çaba gösterildiğini söyleyerek, "Barış güçlerinin, barış gücü olduğunun altını çizmek önemli. Evet, kendilerini savunmak için güç kullanabilirler. Görevlerini savunmak için güç kullanabilirler, ancak bu farklı bir durum." diye konuştu.

Barışı koruma faaliyetlerinin savaştan farklı olduğunu vurgulayan Lacroix, bunun herkes tarafından anlaşılması gerektiğini ve bu nedenle personel güvenliğini artırmak için her türlü çabanın gösterilmeye devam edeceğini söyledi.

Lacroix, Türkiye ile işbirliği yapılan önemli alanlardan birinin de bu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasi açıdan kutuplaşmış bir ortamda faaliyet gösteriyoruz. Operasyonel açıdan giderek daha tehlikeli hale gelen koşullarda görev yapıyoruz. Aynı zamanda mali kısıtlamalarla da karşı karşıyayız. Ama belki de verilmesi gereken en önemli mesaj şu: Barış gücü personelimiz ve barış gücü topluluğunun bir parçası olan Türk barış gücü personeli, her gün gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor."