  • Afrika'daki enerji koridorunda bütan hamlesi: İlk sevkiyat yapıldı
Afrika'daki enerji koridorunda bütan hamlesi: İlk sevkiyat yapıldı

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, Çad'a ilk sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG/bütan) sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, sevkiyatın deniz yoluyla Kamerun'daki Douala Limanı'na ulaştırıldığı belirtildi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 23:40
Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Çad'a bütan gazı sevkiyatının Kamerun üzerinden yapıldığı belirtildi.

Bütan sevkiyatının deniz yoluyla Orta Afrika ülkesi Kamerun'daki Douala Limanı'na doğru yola çıktığı aktarılan açıklamada, sevkiyatın Kamerun'dan Çad'a kara yoluyla ulaşacağı ifade edildi.

İlk sevkiyatın 21 Nisan 2026'da Cezayir ile Çad arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde yapıldığı vurgulanan açıklamada, iki ülkenin geçen yıl da hidrokarbon ve madencilik alanlarında işbirliği anlaşması yaptığına işaret edildi.

Cezayir, son aylarda Moritanya, Nijer, Çad ve Libya'nın yanı sıra Mozambik, Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Zimbabve ile enerji alanındaki ortaklıklarını genişletmeye çalışıyor.

