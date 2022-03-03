İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,141
  • EURO
    15,6923
  • ALTIN
    877.379
  • BIST100
    2023.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika'dan Rusya'ya yaptırım! Durdurma kararı aldılar
Dünya

Afrika'dan Rusya'ya yaptırım! Durdurma kararı aldılar

Güney Afrika merkezli olup Sahra Altı ülkelerinde hizmet veren ücretli uydu yayın platformu DStv, Rus televizyon kanalı Russia Today'in (RT) yayınını durdurma kararı aldı.

AA3 Mart 2022 Perşembe 19:32 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:32
ABONE OL

DStv'nin bağlı olduğu Multi-Choice isimli yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, Rus medya kuruluşu RT haber kanalının ikinci bir duyuruya kadar DStv platformundan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uygulanan yaptırım kararı doğrultusunda alındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Güney Afrika'da muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), Multi-Choice'un aldığı bu kararı kınadı.

EFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Multi-Choice, DStv hizmetine para ödeyen tüketicilerin hem basın özgürlüğünü hem de haklarını baltalayan bir hamleyle, Avrupa'daki bu karmaşık çatışmada, tüketicilerin hangi haber kaynağını izlemesi gerektiğini seçip, hangi içeriklerin izlenmesi gerektiğini dikte etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

DStv'nin Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere Sahra Altı bölgesinde 20'den fazla ülkede milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.