Afrika'dan Rusya'ya yaptırım! Durdurma kararı aldılar

AA 3 Mart 2022 Perşembe 19:32 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:32

DStv'nin bağlı olduğu Multi-Choice isimli yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, Rus medya kuruluşu RT haber kanalının ikinci bir duyuruya kadar DStv platformundan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uygulanan yaptırım kararı doğrultusunda alındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Güney Afrika'da muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), Multi-Choice'un aldığı bu kararı kınadı.

EFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Multi-Choice, DStv hizmetine para ödeyen tüketicilerin hem basın özgürlüğünü hem de haklarını baltalayan bir hamleyle, Avrupa'daki bu karmaşık çatışmada, tüketicilerin hangi haber kaynağını izlemesi gerektiğini seçip, hangi içeriklerin izlenmesi gerektiğini dikte etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

DStv'nin Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere Sahra Altı bölgesinde 20'den fazla ülkede milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

