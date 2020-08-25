Afrika ülkesinden sevindirici haber: Kızamık salgını sona erdi

AA 25 Ağustos 2020 Salı 18:21 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:22

Sağlık Bakanı Eteni Longondo düzenlediği basın toplantısında, kızamık salgınının sona erdiğini duyurdu.

Salgın nedeniyle 7 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Longonda, 1 aydır yeni vakalara rastlanmadığını bildirdi.

Ülkenin birçok şehrine yayılan salgından en çok Sankuru, Kasaï, Güney Ubangi, Kasai, Kwilu ve başkent Kinshasa şehirleri etkilenmişti.

- KDC 10'UNCU DALGA EBOLA SALGINININ 25 HAZİRAN’DA SONA ERDİĞİNİ İLAN ETMİŞTİ

KDC'nin doğusunda 2018’de ortaya çıkan 10’uncu dalga ebola salgınının 25 Haziran’da sona erdiği ilan edilmişti.

Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde ortaya çıkan 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.