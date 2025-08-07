Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sonko "Bu ziyaret bizim için çok önemli Sayın Cumhurbaşkanı. Protokol kuralları dışında ve kapalı kapılar ardında her zaman siz, bizim büyük ağabeyimiz oldunuz ve her zaman yanımızda yer aldınız. Kendi ülkenizi geliştirmekte, kalkındırmakta yapmış olduğunuz çalışmaları hep büyük bir takdir ile karşıladık" dedi.