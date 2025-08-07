İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,614
  • EURO
    47,4332
  • ALTIN
    4421.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Başbakan Sonko: Siz her zaman bizim ağabeyimiz oldunuz
Dünya

Afrika'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Başbakan Sonko: Siz her zaman bizim ağabeyimiz oldunuz

Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu. Sonko açıklamasında, 'Bu ziyaret bizim için çok önemli Sayın Cumhurbaşkanı. Protokol kuralları dışında ve kapalı kapılar ardında her zaman siz, bizim büyük ağabeyimiz oldunuz ve her zaman yanımızda yer aldınız' dedi.

HABER MERKEZİ7 Ağustos 2025 Perşembe 18:54 - Güncelleme:
Afrika'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Başbakan Sonko: Siz her zaman bizim ağabeyimiz oldunuz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sonko "Bu ziyaret bizim için çok önemli Sayın Cumhurbaşkanı. Protokol kuralları dışında ve kapalı kapılar ardında her zaman siz, bizim büyük ağabeyimiz oldunuz ve her zaman yanımızda yer aldınız. Kendi ülkenizi geliştirmekte, kalkındırmakta yapmış olduğunuz çalışmaları hep büyük bir takdir ile karşıladık" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.