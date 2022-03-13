Afrikalı aktivistler Filistin için Dakar'da buluştu

AA 13 Mart 2022 Pazar 00:56 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 00:57

Pan-Afrika Filistin Dayanışma Ağı (PAPSN) tarafından "Afrika'dan Filistin'e Apartheid'e karşı birlik" temasıyla Dakar'daki Basın Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Güney Afrika, Sudan, Tanzanya, Nijerya ve Zimbabve'nin arasında bulunduğu Afrika'daki 20 ülkeden aktivist ve davetli katıldı.

Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghith'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas'ın yanı sıra Cezayir, Moritanya, Mısır ve Fas'tan da diplomatik temsilciler hazır bulundu.

Programda, Senegal Filistin Dayanışma Komitesi Başkanı Madieye Mbodj'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü Bölge Müdür Yardımcısı Saleh Hijazi, Filistinli aktivist Jamal Juma, Güney Afrikalı efsanevi lider Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, Güney Afrika Filistin İçin İsrail'e Boykot Girişiminden (BDS) Roshan Dadoo ve Pan-Afrikan Kadınlar Kadın Örgütünden Emma Nyerere söz aldı.

Mbodj, Afrika'nın her tarafından aktivistlerin etkinlikte hazır bulunduğuna dikkati çekerek, Filistin mücadelesinin dünyanın her yerindeki destekçileri sayesinde er ya da geç başarıya ulaşacağını söyledi.

Filistin'in Dakar Büyükelçisi Ibraghith de Mandela'nın "Afrika'nın bağımsızlığı Filistin özgürleşmeden eksik kalacaktır." ifadelerini anımsatarak, Filistin mücadelesinin sadece Filistin'i değil Afrika'yı da yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

BDS hareketinin halkın sesi olduğunun altını çizen Ibraghith, bu halk hareketinin İsrail ve dostlarını korkuttuğunu ve BDS'nin faaliyetlerinin bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanmaya çalışıldığını anımsattı.

Dadoo da PAPSN'nin kıtadaki Afrikalı Filistin aktivistleriyle uzun istişareler sonucu oluşturulduğunu ve başta Afrika olmak üzere tüm insanlığın Filistin mücadelesine destek vermesi amacı güttüğünü belirtti.



"İSRAİL'İN AFRİKA'YA SIZMA ÇABALARI"

Akvitist Juma da Gazze'nin 15 yıldır İsrail ablukası altında olduğuna dikkati çekerek, bugün Filistinlilerin Amerika yerlilerinin geçmişte yaşadığı sürecin aynısını yaşadığını söyledi.

"Filistin'de yeni bir Nakba'nın yaşanmasına izin verecek miyiz? Bu Apartheid ve sömürgeci rejimin devam etmesine izin verecek miyiz? Filistin'in sizlerin desteğine ihtiyacı var." ifadesini kullanan Juma, birçok ülkenin kendileriyle dayanışma içinde olmasına rağmen çabaların yetersiz kaldığını kaydetti.

Juma, "İsrail'in Afrika'ya sızma çabalarını" da üzüntüyle izlediklerini belirterek, "İsrail'in Afrika Birliği'nde üyelik statüsü kazanmaya çalışması aklımızdan ucundan bile geçmemişti. Bunu Afrika'dan hiç beklemezdik." dedi.

Afrika'nın Filistin ile bağımsızlık ve özgürlük yolunda benzer mücadeleler verdiğini anımsatan Juma, İsrail'in bu üyelik çabasıyla, Filistin'e Afrika'dan gelen desteğin önüne geçmeye çalıştığını belirtti.

Mandela da İsrail'in Afrika'da yer edinme çabaları karşısında seferberliğe devam etmeleri gerektiğini, özellikle BDS hareketinin Afrika'da kritik rol oynadığını vurguladı.

"Güney Afrika'daki bağımsızlık mücadelemiz bize şunu öğretti; şartlar değişse dahi asla pes etme." ifadelerini kullanan Mandela, Filistin'in de bu mücadeleden galip çıkacağını sözlerine ekledi.