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Dünya

Afrikalı bir göçmen, Tunus açıklarında teknede doğum yaptı

Afrikalı bir düzensiz göçmenin, Tunus'un Sfaks kenti açıklarında sahil güvenlik güçlerinin teknesinde doğum yaptığı belirtildi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 19:28 - Güncelleme:
Afrikalı bir göçmen, Tunus açıklarında teknede doğum yaptı
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Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Sfaks kenti açıklarında tehlikeli bir deniz yolculuğu yapan Sahra Altı Afrika ülkelerinden bir grup düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

GEREKEN İLK YARDIM YAPILDI

Sahil güvenliğinden bir ekibin, kurtarılan grup içinde doğum yapmakta olan düzensiz göçmen kadına acil müdahalede bulunduğu, başarılı geçen doğum sonrasında anne ve bebeğe gereken ilk yardımın yapıldığı aktarıldı.

Afrika ülkesinden kritik adım!

Anne ve bebeğin daha sonra Sfaks kentindeki Habib Burgiba Hastanesine kaldırıldığı dile getirildi.

Düzensiz göçmenlerin sayısına ya da nereye gittiklerine ilişkin bilgi verilmedi.

HER YIL BİNLERCE AFRİKALI DÜZENSİZ GÖÇMEN TUNUS'A GELİYOR

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

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Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresi tarafından haziran ayında yapılan açıklamada, 2024 yılı ilk altı ayı içerisinde, güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine karşı yaptığı operasyonlarda 30 bin 281 düzensiz göçmenin durdurulduğu, operasyonlar esnasında engellenen 1041 düzensiz göç girişiminde, aralarında 7'si Tunuslu olmak üzere 462 göçmenin cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

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