Afrikalı bir göçmen, Tunus açıklarında teknede doğum yaptı

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Sfaks kenti açıklarında tehlikeli bir deniz yolculuğu yapan Sahra Altı Afrika ülkelerinden bir grup düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.GEREKEN İLK YARDIM YAPILDI
Sahil güvenliğinden bir ekibin, kurtarılan grup içinde doğum yapmakta olan düzensiz göçmen kadına acil müdahalede bulunduğu, başarılı geçen doğum sonrasında anne ve bebeğe gereken ilk yardımın yapıldığı aktarıldı.
Düzensiz göçmenlerin sayısına ya da nereye gittiklerine ilişkin bilgi verilmedi.HER YIL BİNLERCE AFRİKALI DÜZENSİZ GÖÇMEN TUNUS'A GELİYOR
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.