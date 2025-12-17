İSTANBUL 14°C / 5°C
17 Aralık 2025 Çarşamba
  Afrikalı liderden Macron'a ''darbe'' telefonu: Fransa'yı karıştıran görüntü
Dünya

Afrikalı liderden Macron'a ''darbe'' telefonu: Fransa'yı karıştıran görüntü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zeka ile üretilen ve ülkede darbe olmuş gibi gösterilen video sosyal medyada yayıldı. Pazar günü, 'Afrikalı meslektaşlarından birinin' kendisine 'Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim' şeklinde bir mesaj gönderdiğini belirten Macron, sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 14:39
Afrikalı liderden Macron'a ''darbe'' telefonu: Fransa'yı karıştıran görüntü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa'da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrim içi platformda yayılması üzerine, sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı.

Macron, Marsilya'da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa'da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook'ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.

Pazar günü "Afrikalı meslektaşlarından birinin" kendisine "Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim" şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook'ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa'da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.

Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook'tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun "hizmet şartlarını ihlal etmediği" gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.

Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir "tehlike" olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Bu bağlamda Macron, ulusal ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

