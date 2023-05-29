Afrikalı liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları: Madagaskar-Türkiye işbirliği çok yaşasın!

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, "Madagaskar-Türkiye işbirliği çok yaşasın." mesajı paylaşarak, iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Erdoğan'ı en kalbi duygularla tebrik ettiğini ifade eden Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, kendisiyle iki ülke ilişkilerini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke halkları arasındaki dostluğu büyütmeye gayret edeceklerini kaydetti.

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale de Erdoğan'ın seçim zaferinin tarihi olduğuna vurgu yaparak, yeni dönemde kendisine başarılar diledi.