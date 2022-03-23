Afrika'nın en büyük tesisi Nijerya'da açıldı

AA 23 Mart 2022 Çarşamba 03:15 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 03:15

Lagos eyaletinin Ibeju-Lekki bölgesinde inşa edilen Dangote Gübre Tesisi törenle açıldı.

Açılış törenine Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Nijerya Senatosu Başkanı Ahmad Lawan, bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Buhari, burada yaptığı konuşmada, tesisin Nijerya'nın gübre üretiminde kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayacağını belirtti.

Nijerya'nın ABD, Hindistan ve Brezilya'ya halihazırda gübre ihraç ettiğine dikkati çeken Buhari, bu tesisin büyük istihdam yaratması ve ülkenin tarımsal geleceğini güvence altına almasını beklediklerini söyledi.