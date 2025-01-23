Rus medyasında yer alan habere göre, AzerGold Yönetim Kurulu Başkanı Zakir İbrahimov, Çarşamba günü Bakü'de Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Şebnem Cenk başkanlığındaki bir Türk heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda, AzerGold ile Afrika kıtasındaki Türk devlet ve özel madencilik şirketleri arasındaki potansiyel ortak işbirliğinin ele alındığı ifade edildi.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ HAMLESİ

Haberde açıklamalarına yer verilen Ibrahimov'un, stratejik planlarının Afrika ve Orta Asya'da madencilik projeleri yürütmeyi içerdiğini ve bu konuda Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Gine-Bissau gibi Afrika ülkelerinden ilgili kuruluşlarla çok sayıda resmi ve iş toplantısı yapıldığını söylediği ifade edildi. Ayrıca Azerbaycan'ın, mineral kaynakları bakımından zengin olan Afrika kıtasında Türk şirketleriyle ortak projelerle ilgilendiğini ve jeolojik keşif ve demir dışı ve demirli metallerin üretiminde işbirliğine hazırlandığı vurgulandı.

AFRİKA ÜLKELERİNE FAYDA SAĞLAYACAK

Türkiye'nin Senegal, Liberya, Cezayir, Nijer ve diğer ülkelerin madencilik sektöründe faaliyet gösterdiğinin altı çizilen haberde, iki ülke yetkililerinin, Azerbaycan ile Afrika kıtasında bu alanda işbirliğinin sadece Bakü ve Ankara'ya değil, aynı zamanda Afrika ülkelerine de fayda sağlayacağını söylediği aktarıldı.

Haberde, toplantının ardından Azerbaycan ile Türkiye'deki devlet ve özel sektör şirketleri arasında, Afrika kıtasında işbirliği alanlarının belirlenmesi ve ortak projeler yürütülmesi amacıyla istişareler yapılması konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı.