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Dünya

Afrika'nın madenleri Türklere emanet! Türkiye'nin son hamlesi Rusya'yı panikletti

Afrika'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ederken, kıta ülkeleri Ankara ile savunmadan ekonomiye kadar çeşitli alanlarda ortaklık geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin bölgede yükselen etkisine dikkati çeken Rus basını ise Azerbaycan ve Türkiye'nin, Afrika kıtasında ortak madencilik projeleri planlandığını dile getirdi.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 21:33 - Güncelleme:
Afrika'nın madenleri Türklere emanet! Türkiye'nin son hamlesi Rusya'yı panikletti
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Rus medyasında yer alan habere göre, AzerGold Yönetim Kurulu Başkanı Zakir İbrahimov, Çarşamba günü Bakü'de Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Şebnem Cenk başkanlığındaki bir Türk heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda, AzerGold ile Afrika kıtasındaki Türk devlet ve özel madencilik şirketleri arasındaki potansiyel ortak işbirliğinin ele alındığı ifade edildi.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ HAMLESİ

Haberde açıklamalarına yer verilen Ibrahimov'un, stratejik planlarının Afrika ve Orta Asya'da madencilik projeleri yürütmeyi içerdiğini ve bu konuda Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Gine-Bissau gibi Afrika ülkelerinden ilgili kuruluşlarla çok sayıda resmi ve iş toplantısı yapıldığını söylediği ifade edildi. Ayrıca Azerbaycan'ın, mineral kaynakları bakımından zengin olan Afrika kıtasında Türk şirketleriyle ortak projelerle ilgilendiğini ve jeolojik keşif ve demir dışı ve demirli metallerin üretiminde işbirliğine hazırlandığı vurgulandı.

AFRİKA ÜLKELERİNE FAYDA SAĞLAYACAK

Türkiye'nin Senegal, Liberya, Cezayir, Nijer ve diğer ülkelerin madencilik sektöründe faaliyet gösterdiğinin altı çizilen haberde, iki ülke yetkililerinin, Azerbaycan ile Afrika kıtasında bu alanda işbirliğinin sadece Bakü ve Ankara'ya değil, aynı zamanda Afrika ülkelerine de fayda sağlayacağını söylediği aktarıldı.

Haberde, toplantının ardından Azerbaycan ile Türkiye'deki devlet ve özel sektör şirketleri arasında, Afrika kıtasında işbirliği alanlarının belirlenmesi ve ortak projeler yürütülmesi amacıyla istişareler yapılması konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı.

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