Afrika'nın mazlum coğrafyası su kuyularında kullandığı jeneratörlerle bölge halkına elektrik imkanı da sağladı

TDV ekipleri, Benin'in kuzeyinde yer alan kırsal bölgelerde ramazan organizasyonu kapsamında 15 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Ekipler, bölgenin durumuna göre bazı su kuyularında güneş enerjisi kullanırken, elektriğin olmadığı köylerde de jeneratörleri devreye aldı.

Daha önce yerleşim yerlerinde elektriği bulunmayan vatandaşlar, bu sayede elektriğe de kavuşmuş oldu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, Benin'de vatandaşların açlık, yokluk ve susuzlukla mücadele ettiğini söyledi.

Kırsal kesimde elektriğin de olmadığına işaret eden Açık, şunları kaydetti:

"Yoklukların her türlüsü var. Bizim, 'Nasıl olabilir, o da mı yok?' dediğimiz birçok şey yok. İşin başında su yok. Elektrikle ilgili bir dünya da yok burada. Kuyularımızı en azından su çekebilmek için önce güneş enerjisiyle yapmaya çalıştık fakat gördük ki bazı bölgelerde jeneratörle ilgili ihtiyaç da var. Jeneratörden kastımız, sadece su çekmek değil. En azından Kur'an kursunun, mescidin olduğu yere elektrik sağlamak. Devamlılığını sağlayabileceğimiz projeler yapmaya çalışıyoruz. Jeneratörle ilgili bir çalışmamız başlamış oldu. Suyun daha rahat çekimi ve etrafında aydınlatma sağlayabilmek adına yeni bir güzellik olacak."

Bölge sakinlerinden Ahmadou Djaalo da birçok sıkıntıyla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Elektriksiz yaşıyoruz. Kilometrelerce uzaktan su alıyoruz. Allah sizden razı olsun. Ahirete kadar Türkiye'yi unutmayacağız. Allah Türk halkını muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.