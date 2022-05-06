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Dünya

Afrika'nın ''tahıl ambarında'' üretim yüzde 40'tan fazla düştü

Afrika'da bir zamanlar 'tahıl ambarı' olarak adlandırılan Zimbabve'de tahıl üretiminde yüzde 40'tan fazla düşüş meydana geldi.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 15:08 - Güncelleme:
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Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basına yaptığı açıklamada, yağışların az olması ve geç başlamasının tarımsal üretimde daralmaya yol açtığını söyledi.

Mısır üretiminin 2021-2022 hasat döneminde yüzde 43 azaldığını aktaran Mutsvangwa, geleneksel tahıl ürünlerinde ise yüzde 44'lük bir üretim azalışı olduğunu belirtti.

Mutsvangwa, tütün üretimindeki düşüşün de yüzde 8 olduğunu ifade etti.

2000'li yıllara kadar Afrika'ya ve hatta tüm dünyaya buğday, tütün ve mısır ihraç eden ülkede, özellikle beyaz çiftçilerin toprağına el konulması sonrası tarımdaki ilerleme gerilemişti.

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