Afrin Yerel Meclis Başkanı Süleyman: Başarılarımız YPG/PKK'nın ayıplarını ortaya koyuyor

Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, terör örgütü YGP/PKK'nın yerel meclislerin halka hizmet vermesini engellemek için Afrin'de eylemler düzenlemeye çalıştığını belirtti.

Süleyman, bir panele katılmak üzere geldiği Ankara'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yerel meclisin çalışmalarına 18 Mart 2018’de Afrin ilçesinin terör örgütlerinden temizlenmesinin hemen ardından başladığını söyleyen Süleyman, "İlk olarak bölge halkının içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için Meydanki Barajı'nı onardık. Teröristler yüzünden zarar gören barajdan bölgenin su ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Süleyman, "Suyu halkımıza ücretsiz sağlıyoruz. Hizmet karşılığında kimseden vergi almıyoruz." ifadesini kullandı.

Süleyman sağlık alanında da kısa sürede hizmet vermeye başladıklarını anlatarak "Türkiye’nin desteğiyle üçü hastane olmak üzere, 23 sağlık merkezini aktif hale getirdik. Günde yaklaşık bin hastaya ücretsiz bakılıyor. Aşı kampanyaları yaptık. Geçen sürede üç kampanyada 40 bin çocuğu aşıladık. İnşallah önümüzdeki yıl Afrin’e büyük bir hastane inşa edilecek. Bununla ilgili planımız var." diye konuştu.

Eğitim alınında da Türkiye'nin büyük destek verdiğini ifade eden Süleyman, onlarca okulda eğitim faaliyetini yeniden hayata geçirdiklerini belirtti.

"BÖLÜMLER AÇILIRSA ÖĞRENCİLERİMİZ BURADA EĞİTİM ALIR"

Süleyman, "Türkiye hükümetinden bize üniversite kurmamız konusunda da destek olmasını istiyoruz. Bu konuyu kendileriyle görüşüyoruz. Gaziantep, Hatay ve İstanbul’daki bazı üniversitelerin burada onlara bağlı bölümler açmasını istiyoruz. Afrin'de çok sayıda öğrencimiz Türkiye'de yüksek eğitim görmek istiyor. Eğer burada bölümler açılırsa öğrencilerimiz burada eğitim alır." dedi.

Tarım ve ziraat alanlarında da iyileştirmeye gittiklerini dile getiren Süleyman, 2 bin 500 çiftçiye gübre ve tohum yardımı yapıldığını söyledi.

Süleyman, "Şimdi ticaret ve sanayi odamızı hayata geçirdik. İnşallah bölgedeki çiftçilerimizi buraya kaydedeceğiz ve onlara destek gelecek." ifadesini kullandı.

Süleyman, Afrin ilçesini hedef alan terör eylemlerinin güvenlik ortamına zarar verdiğini vurgulayarak "Tel Rıfat'taki PYD, gizli hücreleriyle burada eylemler yaptı. Terör örgütü buradaki yerel meclislerin başarılı olmaması için saldırılar düzenledi. Çünkü bizim başarılı olmamız onların ayıplarını ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın her fırsatta bölgede sorun çıkarmaya çalıştığını söyleyen Süleyman, Afrin yerel meclisindeki bazı üyelerin de daha önce terör örgütü tarafından hedef alındığını kaydetti.

Süleyman, ilçede güvenlik çalışmalarının sürdüğünü anımsatarak "Afrin'de güvenlik çalışmalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda ilçede kimlerin yaşadığını tespit etmek için meclisimiz burada yaşayanlara kimlik kartları vermeye başladı. Şu ana kadar 3 bin kişiye bu kartlardan çıkardık. Ayrıca ilçedeki (terör nedeniyle göç edenlere ait) evlerin hangi şahıslara ait olduğunu tespit çalışmalarımız da sürüyor.” diye konuştu.

Halkın yerel meclisten beklentisinin yüksek olduğunu belirten Süleyman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kısıtlı imkanlara sahibiz. Hizmetleri karşılayacak büyük gelir kaynaklarımız yok. Bölge halkının umudu olduk. Kaynak elde edersek daha fazla hizmet vereceğiz. Uluslararası toplumdan Afrin'e destek henüz yok. Onların da Afrin ile ilgilenmesini istiyoruz. Suriye krizi, büyük bir kriz. Bunun yükünü Türkiye’nin tek başına omuzlamasını istemiyoruz."