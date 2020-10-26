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Dünya

Afrin'de alçak saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

DHA26 Ekim 2020 Pazartesi 20:54 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:54
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Hatay Valiliği, bugün saat 18.05'te Eski Afrin Mahallesi Pazar Yolu'nda gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı belirtilen saldırı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Motosiklette meydana gelen EYP patlaması olayı ile ilgili ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

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