Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu savaşçılarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye'den destek gösterileri gelmeye devam ediyor.

ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA DESTEK GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR

Afrin meydanında toplanan binlerce Suriyeli, ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için gösteri düzenlediler.