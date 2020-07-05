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Dünya

Afrin'de hain saldırı: 1 ölü

Suriye'nin Afrin ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 11:11 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 11:13
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Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezindeki Mahmudiyye Mahallesi'nde bir araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün, sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Afrin ilçe merkezinde iki gün önce yola yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucunda bir yerel polis gücü mensubu ölmüş, iki sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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