Hatay Valiliği: Afrin'de YPG/PKK'nın bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:16

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırının saat 12.45 sıralarında Afrin ilçe merkezinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "YPG/PKK terör örgütünce Afrin merkezde bir araçta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın ise yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.