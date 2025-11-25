İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Afrin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: Hücre tamamen çökertildi

İç güvenlik birimleri ile istihbarat güçlerinin Afrin'de yürüttüğü ortak operasyon sonucu DEAŞ'a bağlı bir hücre çökertildi. Yürütülen operasyon kapsamında patlayıcılar, RPG füzeleri ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA25 Kasım 2025 Salı 18:06 - Güncelleme:
Afrin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: Hücre tamamen çökertildi
Bakanlığın Telegram sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Afrin'de İç Güvenlik Güçleri ile Genel İstihbarat Biriminin koordineli şekilde yürüttüğü operasyon sonucunda hücre üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hücrenin bölgede güvenliği ve istikrarı hedef alan düşmanca eylemlere karıştığının tespit edildiği kaydedildi.

Operasyonda patlayıcı düzenekler, uzaktan kumandalı infilak sistemleri, anti-tank özellikli RPG füzeleri, çeşitli silah ve mühimmat ile patlayıcı imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

