12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,328
  • 6,0532
  • 227.852
  • 102.386
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afrin'de bombalı araç saldırısı meydana geldi

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı araç saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde işlek bir caddede bombalı araç infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre bir sivil ölü, 10 sivil yaralandı.

Afrin'in işlek yerlerinden Villalar Caddesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında, ilk belirlemelere göre bir sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı bildirildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afrin'deki güvenliği kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlediği üzerinde durduklarını belirtti.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin'i hedef almaya devam ediyor.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, Bağdat´taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerini restore ettiriyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Manisa'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Manisa'da konuşuyor

MHP'den flaş karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildi

MHP'den flaş karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

Milli SİHA'dan tam isabet! Yabancı heyet hayran kaldı

Milli SİHA'dan tam isabet! Yabancı heyet hayran kaldı

FETÖ, CHP ve HDP'li vekilleri böyle yönlendirmeye çalışmış

FETÖ, CHP ve HDP'li vekilleri böyle yönlendirmeye çalışmış

Komşu karıştı: Göstericiler bakanlığı bastı

Komşu karıştı: Göstericiler bakanlığı bastı

Sular ısınıyor! Füzesavar gemisi Karadeniz'e girdi

Sular ısınıyor! Füzesavar gemisi Karadeniz'e girdi
 

POPÜLER HABERLER

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

Asgari ücretlilere müjde

Asgari ücretlilere müjde

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA