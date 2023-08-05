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Dünya

Ağaçlar hakkında dikkat çeken ''sosyal mesafe'' araştırması

Bilim insanları, Panama'daki tropik ormanlardaki ağaçların 'sosyal mesafeyi koruma' davranışı sayesinde sağlıklı ve biyoçeşitliliği yüksek ormanlar oluştuğunu belirledi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Ağaçlar hakkında dikkat çeken ''sosyal mesafe'' araştırması
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Bilim insanları, yetişkin ağaçların türdeşleri ile aralarında "sosyal mesafe" bırakmaları ve tropik ormanların biyoçeşitliliği arasındaki bağlantıyı araştırdı.

Son yüzyılda araştırmacıların sık sık incelediği yaptığı Panama Kanalı'ndaki Barro Colorado adası ormanlarından son 30 yılda toplanan veriler, ağaçların "sosyal mesafelerini" koruması sayesinde tropik ormanlardaki tür çeşitliliğinin sağlandığını gösterdi.

Araştırmacılar, aynı türdeki ağaçların birbirlerine yakın konumlandıklarında, aynı türü etkileyen mantar gibi patojenlerden veya otçul böceklerden zarar gördüğünü tespit etti.

Araştırmada, zararı asgari düzeyde tutmak için tohumlarının, yetişkin ağaçtan yaklaşık 100 metre uzakta filizlendiği tespit edildi.

Kendi türünün diğer bireyleriyle aralarına mesafe koyan ağaçların, aradaki boşluklara diğer ağaçların tohumlarının yetişmesine izin vererek ormanın farklı türlerle zenginleşmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

Araştırma yazarlarından Michael Kalyuzhny, "Araştırma yaptığımız ormana ilişkin veri bolluğu sayesinde her ağacın tam olarak konumunu ve tohumların ne kadar mesafe katettiğini biliyorduk." ifadesini kullandı.

Kalyuzhny, "Tohumlar sadece düştükleri yerden büyüseydi orman nasıl görünürdü, sorusunu sorduk. Bilgisayar modelimizde, gerçek ormanda, yetişkin ağaçların tohumlarından filizlenen genç ağaçlar ile aralarında çok daha büyük bir mesafe olduğunu gördük." dedi.

Araştırmanın sonuçları, "Science" dergisinde yayımlandı.

  • ağaç
  • sosyal mesafe
  • biyoçeşitlilik

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