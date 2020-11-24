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Dünya

Ağdam'ı ziyaret eden Aliyev'den örnek hareket

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentinde Ağdam Cuma Camii'nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.

IHA24 Kasım 2020 Salı 08:24 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 08:50
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti. Aliyev ve eşi, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde bulunan Ağdam Cuma Camii’nde yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. 

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur’an-ı Kerim bağışladı ve dua etti. 

Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden Ermenistan’a adeta ders niteliğinde oldu.

"BURAYI TEK KURŞUN ATMADAN ALDIK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam’a 27 yıl sonra geldiğini burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını ifade etti. 

Aliyev, düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını kaydetti. Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlattı.

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