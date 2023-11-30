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Dünya

AGİT 30. Bakanlar Konseyi toplantısı Üsküp'te başladı

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığını yaptığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı, başkent Üsküp'te başladı. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar temsil ediyor.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
AGİT 30. Bakanlar Konseyi toplantısı Üsküp'te başladı
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Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Bujar Osmani, heyet başkanlarını, toplantının yapılacağı Boris Trajkovski Spor Salonu'nda karşıladı.

İki gün sürecek AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar temsil ediyor.

Açılış oturumunda Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Osmani ile AGİT yetkilileri birer konuşma yapacak, ardından oturumlar kapalı devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün gayriresmi akşam yemeğine katılımının ardından ülkeden ayrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da toplantıya katılımı beklenirken, Baltık ülkeleri dışişleri bakanları ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Lavrov'un katılması durumunda toplantıyı boykot edeceklerini açıklamıştı.

Toplantının gerçekleşeceği salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

  • AGİT Başkanlığı
  • Kuzey Makedonya
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı

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