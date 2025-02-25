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Dünya

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'ndan Ukrayna mesajı: Siviller bu korkunç savaş yüzünden bedeller ödüyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilk ziyaretini gerçekleştiren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, burada devam eden savaşın Avrupa'nın kalbinde kanayan bir yara olduğunu, hemen sona ermesi gerektiğini söyledi.

AA25 Şubat 2025 Salı 16:05 - Güncelleme:
AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'ndan Ukrayna mesajı: Siviller bu korkunç savaş yüzünden bedeller ödüyor
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AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Sinirlioğlu'nun iki gün süren ilk Kiev ziyaretini tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, Sinirlioğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha başta olmak üzere, üst düzey yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Sinirlioğlu'nun değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, Genel Sekreter'in AGİT olarak savaşın sona ermesi için destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

"SAVAŞ AVRUPA'NIN KALBİNDE AÇIK BİR YARA"

Sinirlioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Süren savaş, Avrupa'nın kalbinde açık bir yara. Milyonların ölümüne ve yaralanmasına, yerinden edilmesine yol açtığı gibi evlerini, altyapılarını yok etti. Her gün siviller bu korkunç savaş yüzünden bedeller ödüyor. Bu, sona ermeli hem de hemen."

Ukrayna'nın, AGİT'in gündeminin en üstünde yer aldığını kaydeden Sinirlioğlu, yaklaşık 1000 gündür alıkonulan 3 AGİT çalışanının serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Sinirlioğlu, "Onların serbest bırakılmaları, aile ve sevdikleriyle birlikte olmalarını sağlamak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğim." dedi.

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