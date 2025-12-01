AGİT Minsk Grubu resmen tarihe karıştı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu fesih süreci tamamlandı.

AGİT'ten yapılan açıklamada, Minsk Grubu ve ilgili tüm yapıların 30 Kasım 23.59 itibarıyla resmen kapatıldığı bildirildi.

Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek amacıyla 1992'de kurulan, Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çözüm üretememişti.

Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için AGİT Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürmüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e ortak başvuruda bulunmuştu.

AGİT Bakanlar Konseyi, AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapılarının feshedilmesi ve bu yapıların feshinden kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025'e kadar sonuçlandırması yönünde karar almıştı.