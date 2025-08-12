İSTANBUL 31°C / 23°C
Dünya

AGİT Minsk Grubu'nu kapatma adımı: Bölgede barışa doğru...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu ve ilgili yapıların kapatılmasına ilişkin AGİT Bakanlar Konseyi Karar Taslağı üye devletlere dağıtıldı.

12 Ağustos 2025 Salı 01:03
AGİT Minsk Grubu'nu kapatma adımı: Bölgede barışa doğru...
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirve kapsamında iki ülkenin dışişleri bakanlarının Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT Dönem Başkanı'na sunulmak üzere ortak başvuru imzaladıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin AGİT Bakanlar Konseyi Karar Taslağı'nın üye devletlere dağıtıldığı ve bu ülkelere taslağın kabul edilmesi için gerekli prosedürlere destek verme çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek için 1992'de kurulan, Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çözüm üretememişti.

Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için AGİT Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürmüştü.

