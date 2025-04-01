AGİT'ten Bosna Hersek'e 'hazırız' mesajı

Sinirlioğlu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü. Görüşmenin gündem maddesi, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ve RS Ulusal Meclisinin (NSRS) ülke anayasasına aykırı kararları oldu.

Ortak basın açıklamasında konuşan Sinirlioğlu, Bosna Hersek'teki mevcut siyasi durumdan bölgenin istikrarının da etkilendiğini ve bunun kaygı verici olduğunu ifade etti.

İstikrarın, Bosna Hersek ve bölge için kilit önemde olduğunu aktaran Sinirlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AGİT, 30 yılı aşkın süredir Bosna Hersek ile işbirliği içinde kalıcı barışın sağlanması için çalışıyor. Ancak mevcut siyasi durum, ciddi iç sonuçlar doğurmakta ve bölgesel istikrar üzerinde uzun vadeli etkilere neden olabilecek bir gelişme olarak endişe yaratmaktadır. AGİT, Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığından yana. Siyasi liderlere anayasal düzeni gözetmeleri ve ayrıştırıcı söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

Anayasal düzeni ihlal edenlerin meşru dayanakları olmadığını dile getiren Sinirlioğlu, demokrasi ve diyalog ile krizden çıkılabileceğini aktardı.

Sinirlioğlu, Bosna Hersek'teki siyasi krizin aşılmasına AGİT'in destek verdiğini belirterek, "AGİT, ülkedeki demokratik kurumların güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanması yönündeki çalışmaları sürdürmeye hazırdır." dedi.

- "AVRUPA YOLUNDA ÖNÜMÜZDE BİR KİŞİ VE ONUN SİYASİ ORGANİZASYONU DURUYOR, MİLORAD DODİK"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ise AGİT'in Avrupa'daki istikrar ve güvenliğin sağlanması misyonunun kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Konakovic, Bosna Hersek'teki istikrarsızlığın Balkanlar ve Avrupa'nın istikrarsızlığı anlamına geldiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Bosna Hersek'in Avrupa entegrasyonu yolunda yakaladığı fırsatlar hakkında Sinirlioğlu'na bilgilendirme yaptım. Pazarımızın Avrupa ile bütünleşmesi, yatırımcıların gelmesi, yeni iş alanlarının açılması ve gençlerin ülkede tutulması için bir şansımız var. Avrupa yolunda önümüzde bir kişi ve onun siyasi organizasyonu duruyor, Milorad Dodik. Kendi sorunlarını çözme çabasıyla, devletin ve tüm vatandaşlarının çıkarlarını tehlikeye atıyor."

Konakovic, Dodik'in ayrılıkçı fikirlerini desteklemeyen Sırplara yönelik yaptırım tehditlerinin de siyasi krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarının ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic ile görüştü.

- BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ GERGİNLİK

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisi (NSRS), devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamıştı.

Ulusal medyada Dodik ve NSRS'den gelen kararlar "darbe" olarak nitelenirken Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.

Dodik tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmiş, bu yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

Bosna Hersek Savcılığı ise "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve RS Başbakanı Radovan Viskovic hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltı kararına uymayan bu isimler için en son yurt içi yakalama emri çıkarılmıştı.