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Dünya

Ahlaksız ordu dünya gündeminde! İsrail'in Gazze'de saldırılarına tepkiler çığ gibi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik tepkiler, sosyal medyada küresel ölçekte başlatılan #ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) etiketiyle dünyada gündem oldu.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 22:29 - Güncelleme:
Ahlaksız ordu dünya gündeminde! İsrail'in Gazze'de saldırılarına tepkiler çığ gibi
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Gazeteciler, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından başlatılan sosyal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, etiket birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı.

Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntülerine yer verildi.

Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, etikete destek veren paylaşımlar gün boyunca artış gösterdi. Soykırım dünya çapında kınandı.

Öte yandan İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı.

Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.

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