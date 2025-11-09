Ahmed eş-Şara, Beyaz Saray'da! İlk Suriyeli lider olacak

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapacağı görüşme için başkent Washington D.C.'ye geldi. Ahmed eş-Şara, Beyaz Saray'a resmi ziyarette bulunan ilk Suriyeli lider olacak.

Dünya kamuoyu, ABD'de yarın gerçekleştirilecek toplantıyı bekliyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyarette bulunduğu başkent Washington'a ulaştı. Eş-Şara, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'u ziyaret etmiş olsa da Beyaz Saray'a resmi bir devlet başkanı ziyareti gerçekleştiren ilk Suriyeli lider olacak.