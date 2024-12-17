Suriye'de rejim lideri Beşar Esed'i deviren muhalif grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) ABD basınına konuştu.

Eş-Şera, The Times'a verdiği demeçte İsrail'in hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Eş-Şera, ülkesinin İsrail ya da başka bir devlete karşı saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ahmed eş-Şera, Batı'yı Esed rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırmaya da çağırdı.

Eş-Şera, Culani yerine artık Ahmed eş-Şera ismini kullanmayı tercih ettiğini ifade ederek, İsrail'i Suriye'deki hava saldırılarına son vermesi ve Beşar Esed'in kaçmasının ardından ele geçirdiği topraklardan çekilmesi gerektiği konusunda uyardı.

HTŞ lideri, "İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı, artık bu gerekçe ortadan kalktı" dedi.

Eş-Şera, "1974 anlaşmasına bağlıyız ve BM (gözlemcilerini) geri göndermeye hazırız" diye konuştu.

"Ne İsrail'le ne de bir başkasıyla çatışma istiyoruz" diyen Eş-Şera, "Suriye'nin saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli" ifadelerini kullandı.

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