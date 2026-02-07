Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ilk kez Kürtçe yayın yaptı.

El-İhbariyye kanalı sunucusu, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)" heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu. ENKS üyesi Nemat Davut da Şara ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davut, Şara ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, ülkenin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir." ifadelerine yer verilmişti.

Ahmed Şara

Suriye-YPG anlaşmasında Türkiye detayı! MİT eleyecek

Şara, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü

YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu biliyorduk