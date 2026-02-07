İSTANBUL 14°C / 8°C
  Ahmed Şara sözünü tutuyor! Suriye devlet televizyonunda bir ilk
Dünya

Ahmed Şara sözünü tutuyor! Suriye devlet televizyonunda bir ilk

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ilk kez Kürtçe yayın yaptı. ENKS üyesi Nemat Davut, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, 'Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir.' ifadelerine yer verilmişti.

7 Şubat 2026 Cumartesi 08:05
Ahmed Şara sözünü tutuyor! Suriye devlet televizyonunda bir ilk
Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ilk kez Kürtçe yayın yaptı.

El-İhbariyye kanalı sunucusu, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)" heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu. ENKS üyesi Nemat Davut da Şara ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davut, Şara ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, ülkenin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir." ifadelerine yer verilmişti.

Ahmed Şara

