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Dünya

Ahmed Şara Suriye Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 22:06 - Güncelleme:
Ahmed Şara Suriye Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı
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Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi.

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

ÜLKEYİ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TEMSİL EDECEK

Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

  • Ahmed Şara
  • Suriye Devlet Başkanı
  • SANA

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