Fransa'yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarla ilgili olarak Şara, "Arabulucularla birlikte bölgedeki durumun sakinleşmesi ve gerginliğin azaltılması için çabalar sürüyor. Böylece olaylar, her iki tarafın da kontrolünü kaybetmesine neden olacak bir noktaya gelmeden önce önlenebilir." dedi.

İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin rastgele ve düzensiz olduğunu belirten Şara, "Ayrıca İsrail, 1974 tarihli anlaşmayı ihlal etmiştir. Şam'a ulaşmamızdan itibaren, ilgili tüm taraflara Suriye'nin 1974 anlaşmasına bağlı olduğunu ve UNDOF güçlerinin (Birleşmiş Milletler'in Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü) mavi hatta geri dönmeleri gerektiğini bildirdik. UNDOF güçlerinin birkaç kez Şam'a ziyaretler oldu. Biz, İsrail ile ilişkisi olan tüm ülkelerle iletişim kurarak, İsrail'in Suriye içişlerine müdahale etmeyi durdurması, Suriye hava sahasını ihlal etmemesi ve bazı tesisleri bombalamamaları için baskı yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- SURİYE'YE YAPTIRIMLAR

Beşşar Esed rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımlara değinen Şara, yaptırımların devam etmesi için hiçbir gerekçe olmadığını vurguladı.

Suriye'nin Avrupa'daki durumla yakından ilişkili olduğuna inandığını belirten Şara, "Ülkenin güvenliğinin istikrarı, ekonomi ve ekonomik büyümeyle bağlantılıdır. Aynı şekilde, bu büyüme de güvenliğin istikrarına bağlıdır. Ancak mevcut yaptırımlar, bu süreci doğrudan engelleyen ciddi zorluklar yaratmaktadır." dedi

Yaptırımlar konusunu Cumhurbaşkanı Macron ile geniş bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Şara şunları kaydetti:

"Suriye üzerindeki yaptırımların devam etmesinin etkilerini ayrıntılı biçimde anlattık. Bu yaptırımların, önceki rejimin işlediği suçlar nedeniyle uygulandığını ifade ettik. Ancak o rejim artık yok ve rejimin sona ermesiyle birlikte yaptırımların da kaldırılması gerekir. Yaptırımların devamı için artık hiçbir gerekçe yok, çünkü bu yaptırımlar artık halkı hedef alıyor, katliamları gerçekleştiren rejimi değil. Sayın Macron'un bu konuda anlayışlı olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği içinde teknik bazı konuların değerlendirildiğini biliyoruz. Bu toplantıdan Suriye halkı için iyi haberlerle çıkmayı umuyoruz. Sayın Macron da bu yaptırımların Suriye halkının üstünden kaldırılması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini ifade etti."

- SURİYE'DE BULUNAN YABANCI SAVAŞÇILAR

Suriye'de bulunan yabancı savaşçılarla ilgili bir soruya Ahmed Şara, Esed rejimine karşı Suriyelilere yardım etmek için ülkeye gelenlerin devrim sürecinde yaşanan gelişmelere göre farklı gruplara ayrıldığını belirtti.

Şara, "Safımızda olan bu bireyler için tüm devletler nezdinde onların Suriye yasalarına bağlı kalacaklarını ve kendi ülkelerine ya da komşu ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmayacaklarını taahhüt ettik. Suriye devleti bu konuda güvence vermektedir." dedi.

Yabancı savaşçılara vatandaşlık verilmesi konusunun anayasaya ile ilgili olduğunu vurgulayan Şara, "Suriye Anayasası'nda vatandaşlık elde etme kriterleri belirlenmiştir, kimin Suriyeli sayıldığı ve nasıl vatandaş olunacağı açıkça tanımlanır. Bu yabancı savaşçılardan bazıları, anayasa tarafından belirlenecek yasal şartları taşıyorsa, vatandaşlık alabilecek kişiler arasında yer alabilir. Zira birçoğu Suriyeli kadınlarla evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Bu mesele, Suriye halkının yanında duran ve ona yardım edenlere yaraşır şekilde, saygılı, uygun ve onurlu bir biçimde çözülmelidir." diye konuştu.

- SURİYE'NİN SAHİL BÖLGESİNDEKİ OLAYLAR

Sahil bölgesinde eski rejimin kalıntılarından oluşan bir grubun düzenlediği ve sivil ölümlerine neden olan saldırılar için iki komite kurulduğunu dile getiren Şara şöyle devam etti:

"Biz, halk arasında barışın korunması için iki komite oluşturduğumuzu belirtmiştik. Suriye devleti, sivil öldürme, halkın malına zarar verme, kan dökme ya da insan hayatına kast etme suçlarını işleyen herkesi yasal olarak cezalandırma yükümlülüğünü taşımaktadır. Bu suçları işleyenler kim olursa olsun, ister devlete bağlı olanlardan, isterse devletle bağlantısı olmayanlardan ya da eski rejimden kalan unsurlardan olsun, devlet yasal çerçevede cezalandırılacaktır. Devlet, Suriye'de yaşanan her şeyin sorumluluğunu üstlenmektedir ve bu sorumluluğu yerine getirmektedir. Ancak, uygun soruşturmalar yapıldıktan sonra, sorumlu olan kişiler ve bu olayları kimin gerçekleştirdiği tespit edilecektir."

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ KAPALI KAPILAR ARDINDA YAHUT UZAK ÜLKELERİN BAŞKENTLERİNDE BELİRLENMEYECEK"

Macron'un Suriye'nin yeniden inşasına destek teklifine teşekkür eden Şara, "Ülkemizin geleceği kapalı kapılar ardında yahut uzak ülkelerin başkentlerinde belirlenmeyecek. Geleceğimizi halkımız tayin edecek. İnşa etmek çimento ve dengeleme işi değil, güven işidir" ifadelerini kullanarak, ülkesinin önceliğinin yapısal reformlardan ziyade, güven ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE GÖRÜŞEN MACRON'DAN İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARINA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ederek, kendi güvenliğinizi sağlanabileceğinizi düşünmüyorum." dedi.

Macron, Avrupa'ya ilk ziyaretini Paris'e gerçekleştiren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Görüşmeleri sonrasında Şara ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, Fransa'nın Suriye ile uzun bir tarihe sahip olduğunu belirterek, Suriye halkının 2011'den bu yana dile getirdiği, kökenleri, dini, statüsü ne olursa olsun herkesin eşit yurttaşlıktan faydalanabildikleri, birlik içinde, özgür bir Suriye isteklerini her daim desteklediklerini ifade etti.

Devrik Esed rejiminin korkunç suçları hakkında uluslararası adalete başvurulması gerektiğini ve Fransa'nın bunu yaptığını kaydeden Macron, "Beşşar Esed'in düşmesi, hepimiz için bir rahatlama ve mutluluk oldu. Artık size, halkın barış ve birliğinin yolunu yeniden bulmaktan geçen son derece zorlu bir durumun üstesinden gelmek kalıyor." ifadelerini kullanarak, Suriye toplumunun tüm unsurlarını kapsayan barışçıl geçiş süreci istediklerini söyledi.

Suriye'de son günlerde, Dürzi toplumunun yaşadığı bölgelerde meydana gelen olaylara işaret eden Macron, Şara'ya koşulsuz tüm Suriyelilerin korunması, bu olayların faillerinin yargılanması ve cezalandırılması beklentisini dile getirdiğini aktardı.

Ekonomik toparlanma yaşanmadan ve altyapılar iyileştirilmeden Suriye'nin yeniden istikrara kavuşamayacağını dile getiren Macron, "Diasporadakiler de dahil Suriyeliler, ülkelerinin yeniden inşasına katkı sağlamak istiyor." dedi.

- "AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARINI KADEMELİ OLARAK KALDIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Macron, Suriye'nin inşasında Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye yönelik "yaptırımları kademeli olarak kaldırmaya" devam edeceğini ve ABD'nin de bunu yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Macron, Suriye'ye verilecek uluslararası fonların doğru kullanımına yönelik garantilerin sağlanmasının önemini vurguladı.

Macron, "Suriye'nin istikrarı ve birliği, Orta Doğu'nun istikrarı, Fransızların ve Avrupalıların güvenliği açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın hala "uluslararası barış ve güvenlik açısından "en ciddi terör tehdidi" olmaya devam ettiğini belirten Macron, DEAŞ'la mücadele konusunda Suriye'nin işbirliğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi "DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun vazgeçilmez ortağı" olarak niteleyen Macron, Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart'ta yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Öte yandan Macron, Suriye'nin silahlı terörist grupların sığınağı olmaması gerektiğini, Suriye yönetiminin Beşşar Esed rejiminden kalan kimyasal silahların tespiti ve yok edilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Macron, Hizbullah'a karşı da ortak mücadele edilmesinin gerekli olduğunu belirterek, "İşbirliğimizin önemli bir kısmı da Hizbullah'a karşı mücadeleyi artırmak, yoğunlaştırmak ve sistemleştirmek, İran'ın ve bölgedeki vekillerinin etkisine karşı mücadele etmek, Suriye'nin ve Lübnan'ın istikrarına yardımcı olmaktır." dedi.

Şara'nın Fransa'ya gelişiyle ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Macron, "Benim gördüğüm ortada bir yöneticinin var olduğu." ifadesini kullandı. Macron, Şara'nın, Fransa'nın mücadele ettiği ve kınadığı Esed rejimine son verdiğini hatırlattı.

Macron, Fransa'nın Suriye'deki yabancı savaşçılar ve aileleri için ne gibi adımlar atacağına ilişkin soru üzerine de Suriye ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, "Bu soruyu detaylı olarak cevaplandırmak için henüz çok erken ancak Fransa'nın bu süreçte adaletin sağlanması, Fransız ve Suriye halkının güvenliğinin sağlanması konusunda güvenilir bir ortak olacağı açıktır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili Macron, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bombalamalara ve (toprak) ihlallerine gelince, bunların kötü uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ederek, kendi güvenliğinizi sağlanabileceğinizi düşünmüyorum. Bu konuda hiç kimseye çifte standart uygulamayacağım. İsrail'le birlikte daha yakın bir diyalog kurulmasını istiyorum."

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