Ahmed Şara'dan stratejik mesaj: Güvenli enerji koridoru olabiliriz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ekonomi konulu yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Suriye'de yaşanan büyük yıkımın bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Şara, "Bu süreci bir dönüşüm noktası olarak görüyoruz ve buna dayanarak ilerliyoruz." dedi.

Eski rejimin düşmesinin ardından yatırım ortamını iyileştirmek için kapsamlı adımlar attıklarını ifade eden Şara, yatırım yasalarında önemli değişiklikler yapıldığını ve hukuki altyapının yeniden düzenlendiğini söyledi.

Şara, "Yatırım yoluyla yeniden imar yaklaşımını benimsedik ve küresel şirketleri Suriye'deki fırsatları değerlendirmeye çağırdık." ifadelerini kullandı.

İlk yıl içinde yaklaşık 59 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşıldığını aktaran Şara, bu sürecin, bazı yaptırımlar devam etmesine rağmen gerçekleştiğini kaydetti.

Yaptırımların kaldırılmasında başta Almanya olmak üzere ABD ve bölge ülkelerinin önemli rol oynadığını dile getirdi.

Suriye'nin stratejik konumuna da değinen Şara, ülkesinin Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri ve enerji hatları açısından kritik bir noktada bulunduğunu söyledi.

Şara, "Suriye, tedarik zincirlerinin güvenliği ve enerji arzı için güvenli bir güzergah olabilir. Özellikle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sunabilir. dedi.

Enerji altyapısının yeniden inşa edildiğini belirten Şara, toplam 5 bin megavatlık yatırım planlandığını ifade etti.

Şara, altyapı, turizm, enerji, ulaştırma ve konut sektörlerinde büyük yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak, ilerleyen yıllarda en az 2 milyon konut ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Suriye'nin insan kaynağı açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şara, ülkenin farklı sektörlerde yetişmiş nitelikli iş gücü sunduğunu vurguladı.

Almanya'da yaşayan yaklaşık 1,3 milyon Suriyelinin edindiği tecrübelerin önemli bir avantaj oluşturduğunu dile getiren Şara, "Bu insan kaynağı, Almanya'daki bilgi ve deneyimini Suriye'ye taşıyarak yatırımlara katkı sağlayabilir" diye konuştu.

- "SURİYE ARTIK BİR KRİZ ALANI DEĞİL"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise Suriye'nin artık bir kriz alanı değil, yatırım fırsatları sunan bir ülke haline geldiğini söyledi.

Suriye'nin siyasi düzeyde yeniden bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla ilişkilerini onardığını belirten Şeybani, "Bugün Suriye uluslararası topluma güçlü şekilde entegre olmuş durumda. Aynı zamanda deneyimiyle ilham veren ve halkı ile geleceği konusunda iddialı bir ülkedir." dedi.

Ülkenin vizyonunun yeniden inşa ve kalkınmaya dayandığını ifade eden Şeybani, eski rejimin bıraktığı büyük yıkımın ardından ekonomik reformlara hız verildiğini kaydetti. Bu kapsamda finansal politikaların yeniden düzenlendiğini, Suriye'nin küresel finans sistemine yeniden entegre edilmeye çalışıldığını ve yatırım ortamının iyileştirildiğini dile getirdi.

Şeybani, Almanya ve ABD'nin desteğiyle geçen yıl ekonomik yaptırımların kaldırılmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bunun Suriye'de yatırımın önünü açtığını ifade etti.

Almanya ile ilişkilerin hızla geliştiğini belirten Şeybani, iki ülke arasında ortak bir vizyon ve anlayışın bulunduğunu, ayrıca kısa süre önce Suriye-Almanya İş Konseyi'nin kurulduğunu söyledi.

Suriye'de öncelikli yatırım alanlarının enerji, eğitim, sağlık, su, dijital dönüşüm, inşaat ve konut ile tarım sektörleri olduğunu aktaran Şeybani, bu alanlarda ciddi ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Almanya'da yaşayan Suriyelilerin iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturduğuna değinen Şeybani, yüz binlerce Suriyelinin dil, hukuk ve iş yapma kültürü açısından önemli birikim kazandığını, bunun da yatırımlar açısından büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Şeybani, Suriye'nin hedefinin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak olduğunu belirterek, "Geçmişteki izolasyon dönemini geride bırakmak ve dünyanın ulaştığı seviyeden ilerlemek istiyoruz." dedi.

Toplantının stratejik işbirlikleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Şeybani, Alman şirketlerini Suriye'ye davet ederek, "Bu görüşmeleri derinleştirmek ve fırsatları yerinde görmek için sizleri Şam'a davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.