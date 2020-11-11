Ahmedinejad'ın Danışmanı Daveri: Trump hanedanlara karşı, Biden ise hanedanların yanında

AA 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:32

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından video konferans yoluyla "ABD Başkanlık Seçimleri ve İran" başlıklı bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç'un yaptığı panele, Millet İradesi Partisi Genel Sekreteri Ahmed Hekimipur ve Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Danışmanı Abdurrıza Daveri konuşmacı olarak katıldı.

- "BİDEN'LA ABD'NİN NÜKLEER ANLAŞMAYA DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin sonuçların henüz ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilmediğini ve hukuki sürecin devam ettiğini ancak ufukta Biden'ın görüldüğünü hatırlatan Hekimipur, "Biden'ın başkan olması halinde ABD'nin nükleer anlaşmaya döneceğini ve Trump'ın kendi ülkesinde ve uluslararası toplumda izlediği politikalarla oluşturduğu kutuplaşmış atmosferin de ortadan kalkacağını düşünüyorum." dedi.

Biden döneminde daha istikrarlı bir küresel sistem olabileceğine işaret eden Hekimipur, Trump döneminde uluslararası hukukun yara aldığını ve yeni süreçte uluslararası hukuka dönüş olacağını düşündüğünü belirtti.

Hekimipur, İran'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkacak sonuçların da Biden döneminde ABD'nin İran'a yönelik siyasetini şekillendirebileceğine dikkati çekerek, İran'da itidal yanlısı bir hükümetin göreve gelmesi halinde ABD'nin nükleer anlaşmaya döneceğini iki ülke arasında müzakere sürecinin başlayabileceğini ifade etti.

- "ABD SEÇİMLERİNDE KÜRESELCİLER İLE OLİGARKLARIN MÜCADELESİ"

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Danışmanı Daveri ise ABD'de Trump'ın, İran'da da Ahmedinejad'ın görev süresince küresel sermayeyi elinde tutan oligarklara karşı mücadele ettiğini iddia etti.

Biden'ın ise küresel sermaye tarafından desteklendiğini söyleyen Daveri, ABD'deki seçimlerin de aslında Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında geçmediğini ve küreselciler olarak bilinen oligarşinin tarih boyunca ABD seçimlerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de küreselciler ile Trump arasında savaş yaşandığını dile getiren Daveri, "ABD'nin tarihi boyunca ülkenin kaynaklarını ve serveti üzerinde hakimiyet sahibi olan bu oligarklara ve hanedanlara karşı Trump savaş ilan etmiş durumda. Biden ise küresel oligarkların ve hanedanların temsilcisi konumundadır." dedi.

İran'da da küreselcilerin etkili olduğunu söyleyen Daveri, "İran'da özellikle son 100 yıllık döneme baktığımızda küreselcileri ve küreselci akımları çok açık bir şekilde görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.