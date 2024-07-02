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Dünya

AİHM'den Belçika'da 'helal kesim' kararı: Dava kapatıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Belçika'daki Müslüman ve Yahudi kuruluşların helal kesim yasağının din özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada nihai kararı vererek yasağa ilişkin kararın gözden geçirilmesi talebini reddetti.

AA2 Temmuz 2024 Salı 15:42 - Güncelleme:
AİHM'den Belçika'da 'helal kesim' kararı: Dava kapatıldı
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Müslüman ve Yahudi kuruluşların helal kesim yasağının din özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yasağa ilişkin kararın gözden geçirilmesi talebini haklı bulmadı.

Belçika'nın en etkili hayvan hakları örgütü kabul edilen GAIA'dan yapılan açıklamaya göre, AİHM'nin nihai kararı vermesiyle dava kapanmış oldu.

"DİN ÖZGÜRLÜĞÜ ANLAMINA GELMİYOR"

GAIA Başkanı Michel Vandenbosch, "AİHM 13 Şubat 2024 tarihli kararını nihai hale getirerek, bu uygulamanın yasaklanmasının din özgürlüğünün ihlali anlamına gelmediği yönündeki kararını kesinleştirmiştir." ifadesini kullandı.

MÜSLÜMAN VE YAHUDİ KURULUŞLAR KONUYU AİHM'YE TAŞIMIŞTI

Belçika'da Flaman bölgesi 2017, Valon bölgesi ise 2018'de çıkarılan kararnamelerle İslam inancına göre helal, Yahudilik inancına göre koşer kesim olarak bilinen yöntemi yasaklamıştı.

Müslüman ve Yahudi kuruluşlar, Mart 2022'de konuyu AİHM'ye taşımıştı. AİHM, Şubat 2024'te Belçika'nın Valon ve Flaman bölgelerinde uygulanan helal kesim yasağının hayvan refahı gerekçesine dayandığı için meşru olduğuna hükmetmişti.

SON ANDA ONAY ÇIKMAMIŞTI

Belçika'da helal kesim halihazırda yalnızca Brüksel Başkent Bölgesi'nde uygulanabiliyor. Geçen yıl Brüksel Başkent Parlamentosu da helal kesime yasak getirmeyi gündemine almış, Müslüman ve Yahudi toplumunun büyük tepkisine yol açan karara son anda onay çıkmamıştı.

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