AİHM'den Rusya kararı: Gürcistan'a tazminat ödeyecek

AİHM, Rusya'nın Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yaşayan insanların serbest dolaşımını engellediğini, aşırı güç kullanımı, kötü muamele, hukuka aykırı gözaltı ve hareket özgürlüğüne yönelik yasa dışı kısıtlamalar gibi ciddi ihlallerde bulunduğunu belirtti.

Kararda, 29 binden fazla mağdurun uğradığı zararlar için Rusya'nın toplam 253 milyon avronun üzerinde tazminat ödemesi gerektiği kaydedildi.

Moskova yönetimi, Ukrayna Savaşı'nın ardından 2022'de AİHM'den ayrılmış olsa da mahkeme Rusya'nın bu tarihten önce işlediği ihlallerden sorumlu olmaya devam ettiğini vurguladı.

ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.