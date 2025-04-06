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Dünya

Aileler yok ediliyor: İşgalci İsrail Gazze'de 20 günde 490 çocuk katletti

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, katil İsrail ordusunun Gazze'de son 20 günde düzenlediği saldırılarda 490'ı çocuk 1350 Filistinliyi katlettiğini duyurdu.

AA6 Nisan 2025 Pazar 20:48 - Güncelleme:
Aileler yok ediliyor: İşgalci İsrail Gazze'de 20 günde 490 çocuk katletti
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Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'de çocuklar başta olmak üzere tüm sivillerin, İsrail saldırılarının hedefi olduğu belirtilen açıklamada, son 20 günde İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 490'ı çocuk 1350 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

GAZZE'DE AİLELER TÜMÜYLE YOK EDİLİYOR

Açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:

"Ailelerin tümüyle yok edildiği, çocuklukların evlerinin enkazları altında kaldığı, zaman aşımına kesinlikle uğramayacak suçların kayıtlarına yeni bir karanlık tarihin yazıldığı acı bir gerçekle karşı karşıyayız.

İsrail'in Filistin halkına soykırım savaşı boyunca çocuklara ve sivillere karşı işlediği sistematik suçları en sert şekilde kınıyoruz. Uluslararası toplumu, tüm uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşları ile dünyanın tüm ülkelerini bu vahşi suçu kınamaya davet ediyoruz."

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