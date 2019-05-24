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Ailesinde 9 seçmen bulunan aday, sadece 5'inden oy alınca canlı yayında ağladı

Hindistan'da düzenlenen seçimlerde Jalandhar bölgesinden bağımsız adaylığını koyan bir aday, ailesinde 9 seçmen olmasına rağmen seçim sonuçlarında ailesinden yalnızca 5 oy aldığını görünce canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

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Hindistan'da Modi'nin zaferiyle sonuçlanan seçimlerde, bir 'dram' hikayesi ortaya çıktı.
Ülkenin Jalandhar bölgesinden bağımsız aday olarak seçimlere giren Neetu Shutteran Wala'ya, 9 seçmen bulunan ailesinden yalnızca 5 oy çıktı.
 
Duruma tepki gösteren Wala, oy sayımı esnasında kendisiyle yapılan röportajda seçimlerde 'yolsuzluk' yapıldığını iddia ederek gözyaşlarına boğuldu:
 
"Kendi ailemde 9 seçmen var ancak yalnızca 5 tanesi bana oy verdi. Oy makinalarında hile yapıldı. Bütün komşularım bana oy verdikleri konusunda tanrıça Chintpurni'ye yemin ettiler. Bir daha seçimlere girmeyeceğim."
 
(Sputnik)

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