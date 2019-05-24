Hindistan'da Modi'nin zaferiyle sonuçlanan seçimlerde, bir 'dram' hikayesi ortaya çıktı.

Ülkenin Jalandhar bölgesinden bağımsız aday olarak seçimlere giren Neetu Shutteran Wala'ya, 9 seçmen bulunan ailesinden yalnızca 5 oy çıktı.

Duruma tepki gösteren Wala, oy sayımı esnasında kendisiyle yapılan röportajda seçimlerde 'yolsuzluk' yapıldığını iddia ederek gözyaşlarına boğuldu:

"Kendi ailemde 9 seçmen var ancak yalnızca 5 tanesi bana oy verdi. Oy makinalarında hile yapıldı. Bütün komşularım bana oy verdikleri konusunda tanrıça Chintpurni'ye yemin ettiler. Bir daha seçimlere girmeyeceğim."

(Sputnik)