Air Astana'dan Dubai uçuşlarını durdurma kararı

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gergin durum nedeniyle ülkenin başkenti Astana ve en kalabalık şehri Almatı'dan Dubai'ye uçuşların ay sonuna kadar durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, 11 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında Air Astana'nın Dubai'ye planlanan tüm tarifeli uçuşlarının iptal edildiği ve yolculara bilet ücretlerinin tamamının iade edileceği kaydedildi.

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Mart'tan bu yana Orta Doğu'da hava sahasının kapanması nedeniyle Körfez ülkelerinde mahsur kalan 8 binden fazla kişiyi tahliye ettiklerini aktarırken, vatandaşlarına bölgedeki durum tamamen istikrara kavuşana kadar söz konusu ülkelere seyahat etmemeleri yönündeki çağrısını yineledi.