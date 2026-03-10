İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0568
  • EURO
    51,3482
  • ALTIN
    7384.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Air Astana'dan Dubai uçuşlarını durdurma kararı
Dünya

Air Astana'dan Dubai uçuşlarını durdurma kararı

Kazakistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Astana, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemeleri nedeniyle 31 Mart'a kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine uçuşlarını iptal ettiklerini duyurdu.

AA10 Mart 2026 Salı 16:16 - Güncelleme:
Air Astana'dan Dubai uçuşlarını durdurma kararı
ABONE OL

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gergin durum nedeniyle ülkenin başkenti Astana ve en kalabalık şehri Almatı'dan Dubai'ye uçuşların ay sonuna kadar durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, 11 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında Air Astana'nın Dubai'ye planlanan tüm tarifeli uçuşlarının iptal edildiği ve yolculara bilet ücretlerinin tamamının iade edileceği kaydedildi.

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Mart'tan bu yana Orta Doğu'da hava sahasının kapanması nedeniyle Körfez ülkelerinde mahsur kalan 8 binden fazla kişiyi tahliye ettiklerini aktarırken, vatandaşlarına bölgedeki durum tamamen istikrara kavuşana kadar söz konusu ülkelere seyahat etmemeleri yönündeki çağrısını yineledi.

  • air astana
  • dubai
  • uçuş
  • sefer

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.