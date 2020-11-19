Airbus'tan İsviçre'ye Eurofighter Typhoon uçağı teklifi

star.com.tr 19 Kasım 2020 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:27

Avrupalı uçak üreticisi Airbus ve Almanya'nın bugün Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının İsviçre'ye satışı için İsviçre Federal Silahlanma Ofisi Armasuisse'e resmi teklifini sunduğu duyuruldu.

Şirketin haber bültenine göre teklif, diğer Eurofighter ülkeleri ve endüstriyel ortaklar Leonardo ve BAE Systems ile işbirliği içinde hazırlanmış ve uygulanan yeni savaş uçağı (Neues Kampfflugzeug - NKF) tedarik sürecinin İsviçre tarafından halihazırda kullanılan F-5 ve F / A-18 filosunu daha modern bir modelle değiştirmek için gereksinimlerini karşılamakta.

Airbus'ın belirttiği üzere, Eurofighter'ın satın alınmasıyla, Almanya’nın İsviçre'ye, özellikle iki hava kuvvetlerinin ortak eğitimi konusunda, mevcut askeri ortaklığını derinleştirme fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra Eurofighter ile İsviçre, uçaklarından gelen verilerin kullanımı, bakımı ve uygulanmasında tam özerklik kazanacak.

- 660'TAN FAZLA SİPARİŞ SAYISI

Avrupa’nın ortak savaş uçağı Eurofighter Typhoon 660'tan fazla siparişle, Avrupa üzerinde hava sahasının güvenliğini sağlamak için açık ara en yaygın kullanılan uçaktır. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya olmak üzere dört ortak ülke tarafından ortaklaşa işletilmektedir ve sürekli olarak geliştirilmektedir. Sadece birkaç gün önce, Almanya'nın, en son Tranche 4'ten 38 Eurofighters tedariki için sözleşme imzaladı ve İsviçre'ye aynı tip uçakları tedarik ederek daha da yakın siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin temellerini atma fırsatı sunuyor.

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