Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarına yönelik çağrı cihazı saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi 2 bin 800 kişi de yaralandı. İkinci saldırı telsizler üzerinden gerçekleşti. Hizbullah, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde "ICOM" telsizlerin patlaması sonucu 25 mensubunun öldüğünü 478 kişinin de yaralandığını açıkladı.



AJANLAR FABRİKADA İŞÇİ OLDU

Tüm dünya çağrı cihazlarının nasıl birer bombaya dönüştüğünü tartışırken New York Times, İsrail ve ABD'li 12 istihbarat görevlisine dayandırdığı haberinde; çağrı cihazlarının İsrail ajanları tarafından kurulan 3 paravan şirkette bizzat üretildiğini yazdı. Gazetede yer alan habere göre; Uzun süredir saldırıyı planlayan İsrail ajanları Macaristan'daki BAC Consulting şirketini kurup cihazları Tayvanlı bir şirket olan Gold Apollo adına üretmek üzere sözleşme imzaladı. Çağrı cihazlarını üreten ajanlar gerçek kimliklerini gizlemek için iki paravan şirket daha kurdu.



PİLE PATLAYICI BAĞLAMIŞLAR

İsrail istihbaratının paravan şirketlerde dikkat çekmemek için normal müşterilere de çağrı cihazı ürettiği ancak Lübnan'a yollanacak cihazlara patlayıcı PENT bağlanmış piller yerleştirdikleri belirtildi.



İLK PARTİ 2 YIL ÖNCE GİTMİŞ

Çağrı cihazları 2022 yazında az sayıda da olsa Lübnan'a gönderilmeye başlandı, ancak Nasrallah'ın cep telefonları yerine çağrı cihazlarının kullanılması çağrısı sonrası üretimin arttığı ifade edildi. İsrail cihazlara zamanı geldiğinde basabilecekleri bir düğme olarak bakıyordu. Saldırı kararı aldığında cihazlara Hizbullah liderliğinden gelmiş gibi görünen Arapça mesaj yolladı.



2. ADRES SOFYA



Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını ürettiği iddia edilen Macaristan merkezli BAC Consulting ile ilgili Macaristan Uluslararası iletişimden sorumlu Devlet Bakanı Zoltan Kovacs,"Cihazların bu ülkeye hiç ulaşmadığını ve Macaristan'da hiç bir şekilde üretim yapılmadığını tespit ettik" dedi. Macaristan gazetesi Telex ise BAC Consulting'in aslında yalnızca aracılık yaptığı, Cristiana Bársony-Arcidiacono'nun çağrı cihazlarının tedarik edilmesinden ve Hizbullah'a iletilmesinden sorumlu olan, Bulgaristan'ın başkentti Sofya'da bulunan bir şirketle ortak olduğunu yazdı. Gizemli kadının ortağı olduğu Norta Global Ltd. yine BAC gibi 2022'de kurulmuş. Şirketin proje yönetimi ile uğraşsa da aslında hiçbir şey üretmediği görüldü. Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı, Norta Global'in Hizbullah'a iletişim ekipmanı sağlayıp sağlamadığının araştırıldığını belirtti.

